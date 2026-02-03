３日、オルシ大統領（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京2月3日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は3日、国賓として訪中したウルグアイのオルシ大統領と北京の人民大会堂で会談した。３日、会談に先立ち、人民大会堂の北ホールでオルシ大統領（中央右）の歓迎式典を行う習近平主席（同左）。（北京＝新華社記者／丁海濤）３日、オルシ大統領と会談する習近平主席。（北京＝新華