俳優の中村ゆりかが3日までに、自身のインスタグラムを更新。共演中のドラマで“サレ妻”役を演じる内田理央との食事風景を公開した。【写真】「ドラマのバチバチとは真逆」仲良く食事する写真を公開した中村ゆりか＆内田理央中村と内田は、テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜深0：30〜深1：00）で共演している。中村は「#金曜日の肉とだーりお 素敵な連載に…表情豊かなだーちゃんと美味しいご飯でと