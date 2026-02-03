ZOZOTOWNは、ホラーゲームシリーズ『Poppy Playtime』とのコラボレーション商品を、2月6日より受注販売を行う。 【画像】『Poppy Playtime』とZOZOTOWNのコラボアイテム一覧 今回販売するのは、『Poppy Playtime』に登場するキャラクターのビジュアルや描き起こしイラストを使用したTシャツやフーディーなどのアイテムだ。 アパレルアイテムは、作中に登場する「ビデオテ}