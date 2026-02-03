スターフライヤーは、東京/羽田〜福岡線で2月に臨時便を運航する。2月20日・21日・23日・24日の4往復計8便を追加運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。航空券の販売は、1月31日午前0時から開始している。■ダイヤSFJ37東京/羽田（13：25）〜福岡（15：30）／2月20日・21日・23日・24日SFJ36福岡（10：00）〜東京/羽田（11：40）／2月20日SFJ36福岡（10：20）〜東京/羽田（12：00）／2月21日・23日・24日