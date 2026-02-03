令和８年２月３日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北・東・西日本の気温は、向こう３日間程度は高い日が多いでしょう。その後、７日頃からの４日間程度は低い日が多く、冬型の気圧配置が強まるため、８日頃は東・西日本日本海側を中心に大雪となる可能性があります。農作物の管理等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。その後は高い日が多いでしょう。沖縄・奄美の