歌舞伎役者の市川團十郎さんは2月3日、自身のInstagramを更新。長女と長男のすてきな着物姿を公開しました。【写真】長女＆長男の成長した姿「可愛らしく美しい」團十郎さんは「節分。そして10年」とつづり、写真を4枚載せています。1枚目は長女と長男が着物を着た姿です。2人とも身長が高くなり、大人へと成長している様子がうかがえます。同日開催された成田山の節分会に登場した際に着用した着物のようです。コメントでは、「お