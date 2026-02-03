交際関係にあった女性の息子の脚を平手打ちしたとして、暴力団組員の男（５１）が暴行容疑で逮捕されました。２月３日に暴行容疑で逮捕されたのは、指定暴力団六代目山口組四代目弘道会傘下組織組員の男（５１）です。警察によると、男は去年１１月中旬、大阪市城東区の自宅で、交際女性の息子（９）の脚を平手で殴った疑いが持たれています。女性が親族に相談し、その親族が警察に相談したことで、事件が発覚しました。