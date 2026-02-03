「四国地区選手権競走・Ｇ１」（３日、鳴門）Ｖ候補の片岡雅裕（３９）＝香川・１０１期・Ａ１＝が底力を発揮した。２号艇で迎えた４日目９Ｒは、４カドに引いてコンマ０９の好スタートからシャープにまくって１着。「ターン回りに合わすところがなかったから、何となく伸び寄りにして全体的に悪くない。スタートはしっかり行けている」ときっちりと調整を合わせて予選を突破した。２日目のドリーム戦でイン逃げを決めたが