漫才師の宮川大助・花子が３日、大阪・寝屋川の成田山不動尊で「節分祭」に参加した。車いすで壇上に上がった花子。「花ちゃーん」と声援が飛ぶ中、特別参加年男として紹介されると、周囲に支えられながら車いすから立ち上がり、隣の大助につかまりながらも応援に応えた。花子は血液のがんの一種、多発性骨髄腫で闘病中。一日２０錠の服薬と、先週からは抗がん剤治療も再開され、副作用のリスクを減らすために、２月中旬から