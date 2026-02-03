建物の周囲を除雪する人たち＝2日午後、青森市衆院選投開票日の8日は、強い寒気の影響で東―西日本の日本海側を中心に、警報級の大雪となる恐れがある。気象庁によると、7日ごろから広い範囲で雪が降るとみられる。予測はまだ幅があるため今後の情報に注意が必要だ。総務省は、投開票日に悪天候が予想される場合、期日前投票を積極的に活用するよう呼びかけている。6日に低気圧が発達しながらオホーツク海へ進み、7〜8日は日本