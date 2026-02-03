熊本県玉名市は、3日、去年10月の市議会議員選挙で、特定の候補者への投票を依頼するようなメッセージをSNSで送信したとして、産業経済部の60代の部長を、今日付けで停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。 市によりますと、部長は去年10月19日に行われた玉名市議会議員選挙を前に、10月9日、自身の後輩ら約20人に、特定の候補者への投票依頼と受け取れるメッセージをSNSで送信したということです。 玉名市は、