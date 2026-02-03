とこなめボート「Ｇ１・第７１回東海地区選手権競走」（５〜１０日）のＰＲで、ＰＲ隊がキャンペーンガールの石田理紗さんを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れた。東海地区のトップレーサーが顔をそろえた今大会。初日１２Ｒ「１ｓｔドリーム」には池田浩二、２日目１２Ｒ「２ｎｄドリーム」には磯部誠と、地元のエース格がそろって１号艇で出場する。愛知勢では１月の「Ｇ２・秩父宮妃記念杯」（びわこ）で特別戦初制覇