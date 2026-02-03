2026年度から始まる「高校無償化」の制度拡充により、私立高校でも授業料の支援が受けられるようになります。 これから私立高校へ進学するご家庭にとっては、経済的な負担が軽くなる大きなチャンスです。一方で、「自己負担は本当にゼロになるの？」「制度を利用するには、なにが必要？」といった不安や疑問を持つ方も多いでしょう。 そこで本記事では、高校無償化の制度や2026年度からの変更点、対象者などについて解説