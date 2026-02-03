【モデルプレス＝2026/02/03】ジェラート ピケ カフェ（以下ピケカフェ）は、2月3日〜15日の期間、心ときめくバレンタイン期間限定フェア“Sweet Valentine’s Time”の第2弾となるvol.2を提供する。【写真】ジェラピケカフェバレンタイン第2弾ラインナップ◆ジェラート ピケ カフェバレンタインvol.2ピケカフェが2つの期間に分けて贈る2026年のバレンタインテーマ“Sweet Valentine’s Time”。第2弾となるvol.2では、チョコレー