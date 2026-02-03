１日、干支展で展示された泥人形作品（左）と唐三彩馬の工芸品（右）。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津2月3日】中国天津市の天津自然博物館で1月31日、干支の午（うま）年にちなんだ展覧会「馬躍迎春−午年の干支展」が始まり、同館が所蔵する国家1級保護動物モウコノウマの貴重な標本も初めて公開された。展覧会は豊富な図版と文字解説の他、化石や標本、模型、馬具、芸術作品など約30点を展示。マルチメディアを活用