都ホテル 京都八条では、スイーツブッフェ「いちごとさくら」を、2026年1月24日から3月29日までの土・日・祝日に開催中。手書き友禅が彩る雅な空間で主役を飾るのは、「いちご桜餡ティラミス」や「いちごとほうじ茶のタルト」など、春の気配を感じさせる可憐なスイーツたち。趣向を凝らした美食の数々とともに、旬の素材が織りなす贅沢な味わいは遅めのランチにも。古都の風情に包まれながら、心華やぐひとときを。