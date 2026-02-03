「四国地区選手権競走・Ｇ１」（３日、鳴門）中村桃佳（３３）＝香川・１１４期・Ａ１＝が１回走りの４日目８Ｒで５コースから差しハンドルを入れて、しぶとく３着に食い込んだ。「伸びは変わらずいい。もらってからワンハンマーぐらいしかしていない。安定板が付いて、さすがに回っていない症状が出てるけど、ツーハンマー、スリーハンマーぐらいか、そのままかもしれない」と仕上がりに自信を持てる状態だ。３３歳のバー