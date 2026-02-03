私はユウカ。数年前に旦那を事故で亡くし、3歳の息子をひとりで育てています。義両親は旦那が亡くなったことで私を責めました。そして息子まで取り上げようとしたので、義両親から息子と一緒に逃げてきたのです。家族3人で、たった一度だけ旅行で訪れた思い出の地に。私は息子をひとりで育てなければならないため、感傷に浸っている時間がありません。どんなにつらいことがあっても、生活のために働かなくてはならないのです。私は