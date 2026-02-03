◆ソフトバンク春季キャンプ（3日、宮崎）ソフトバンクの小久保裕紀監督が節分の3日、特別バージョンのサイン会を行った。集まったファンに対し、即席のサイン会を実施。この日は節分ということがあり、名前だけでなくファンが希望した?鬼は外、福は内?勝ち福到来のどちらかの文言も付け加えた。一枚一枚、その場で丁寧に書き込むと、ツーショットの記念撮影にも応じ、集まったファンを喜ばせた。達筆な小久保監督【動画】