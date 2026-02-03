ABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』#1が1日（後9：00）に放送され、ある夫婦の役割分担が紹介された。【画像】53歳の夫・たかひこさん同番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。2025年3月より放送をスタートすると、これまでのスタジオトークや匿名相談