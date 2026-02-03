JRAは3日、アラブ首長国連邦（UAE）のムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン大統領の国賓としての訪日を記念し、実施を予定していた8日の東京10R「アラブ首長国連邦大統領国賓訪日記念ザーイド＆ラシッド杯」のレース名を「初音S」に変更すると発表した。大統領の訪日が延期となったため。当初の番組では「初音S」のレース名で組まれ、3勝クラスの芝1800メートル、牝馬限定で争われる。JRAは1月30日に「アラブ首長国