数字だけを見れば、疑いようのない本命だ。米データ分析サイト「ファングラフス」が２日（日本時間３日）に発表した恒例の２０２６年ポストシーズン予測で、ドジャースのワールドシリーズ優勝確率は２８・４％。２位以下を大きく引き離し、単独首位に立っている。だが米メディア「ヘビー」は、その?異常値?にあえてブレーキをかけた。同メディアが強調したのは、ドジャースが３連覇を成し遂げる確率を示す２８％という数字の