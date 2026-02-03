?バカサバイバー?こと青木真也（４２）は３日、自身初の自主興行「エイオキクラッチ０１」を４月２０日に東京・新宿フェイスで開催すると発表した。今大会は、青木が代表取締役社長を務める「青木ファミリー」が主催の新たなプロレスイベントで、リリースでは「本大会は、格闘技・プロレスの枠にとらわれない視点で構成する新シリーズの第一弾大会です」としている。対戦カードは、メインで青木が?悪魔仮面?ケンドー・カシンとシ