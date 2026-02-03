今オフのドジャースの目玉補強の１人である抑え右腕エドウィン・ディアス投手（２９＝前メッツ）がプエルトリコ代表として参戦することが２日（日本時間３日）、発表された。１次ラウンドを自国で戦うプエルトリコは主将リンドア（メッツ）、コレア（アストロズ）ら主力の多くに保険が適用されず辞退が続出。同国野球連盟がＷＢＣボイコットを示唆するなど騒動となっていた。ディアスはＷＢＣがその保険問題で注目を集める契