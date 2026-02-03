昨年１０月に中国の漬け物工場で、男性作業員が酸菜の漬け込み槽の中で喫煙し、痰を吐く様子を捉えた動画が話題になった。当局が先日、問題の漬け物会社の法廷代表人（日本の代表取締役に近い存在）に１００万元（約２２３７万円）の罰金を科したと公表した。香港メディア・星島頭條が２日、報じた。２０２５年１０月、ネットユーザーがＳＮＳに投稿した動画には、遼寧省興城市の漬け物工場で、男性作業員が酸菜（スワンツァイ