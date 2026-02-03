アーティストがてがけるブランド、PEACEMINUSONEのアイコンであるデイジーモチーフを融合させた特別モデル Bang & Olufsenは、BIGBANGのリーダーとして知られる韓国のアーティスト、G-Dragonとコラボレーションしたヘッドフォン「Beoplay H100 G-Dragon Edition」を世界188台限定で2月5日に発売する。価格は284,900円。 B&O公式オンラインストア、B&O伊勢丹新宿店、