愛知県競馬組合は３日までに、名古屋競馬所属の成田明調教師が２日０時４１分に死去したことを発表した。成田さんは１９９５年１月１日に調教師免許を取得。同１月１８日に初出走させ、同３月１７日に初勝利を挙げた。３１年１か月のトレーナー人生で、通算成績は６３５７戦２４１勝だった。