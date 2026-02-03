国際バイアスロン連盟は３日、イタリア女子代表レベッカ・パスラーがドーピング検査で陽性反応を示したため暫定的な資格停止処分を科されたと、イタリアの反ドーピング機関から連絡を受けたことを発表した。ミラノ・コルティナ五輪出場予定選手では初のドーピング違反疑い事例とみられる。