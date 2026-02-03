２日、工作機械メーカー、済南二機床集団を視察する李強氏（中央）。（済南＝新華社記者／黄敬文）【新華社済南2月3日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は2日、山東省を視察した。２日、省・市・県・郷レベルの政府責任者代表座談会を主宰し、政府活動報告と第１５次５カ年規画（２０２６〜３０年）綱要（草案）のそれぞれの意見聴取稿と政府活動に対する意見や提案を聴取する李強氏（奥左から３