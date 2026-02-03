シュークリーム専門店のビアードパパは、2026年2月1日から28日まで、昨年好評だった「生チョコシュー」を復活販売しています。カカオの豊かな風味を味わえる逸品 クラッシュアーモンドを乗せたパイシュー生地に、まるで生チョコそのもののようなショコラクリームがたっぷり詰まった「生チョコシュー」。チョコカスタードとホイップクリームを合わせ、生チョコの濃厚さと口どけ感をイメージしたクリームを使用しています。頑張る自