2月2日、男子日本代表のトム・ホーバスヘッドコーチが契約終了となったことを受けて、ともに日の丸を背負った現役選手らから惜別と感謝のコメントが寄せられている。 ホーバス体制下で主力を担いキャプテンも務めた吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）は、自身のInstagramアカウントにて、日本バスケットボール協会の投稿を引用する形で、次のように感謝の思いを綴った。 「トムさんのおかげで様