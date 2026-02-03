「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午後２時現在で、ＴＯＴＯが「買い予想数上昇」で４位となっている。 １月３０日に第３四半期累計（４～１２月）連結決算を発表し、売上高５４７０億９９００万円（前年同期比０．９％増）、営業利益４０４億１９００万円（同２．６％減）、純利益２８５億４０００万円（同２１．６％減）となった。住設事業の売り上げ減少や外部調達コストの影響な