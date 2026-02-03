大和証券は２日、春の日経平均株価の定期銘柄入れ替えの予想を発表した。日経平均株価の定期入れ替えは原則として年２回（４月と１０月の第１営業日）予定されている。同証券では１銘柄の入れ替えを予想し、新規採用候補としてキオクシアホールディングスを挙げた。除外候補はジーエス・ユアサコーポレーションとした。２銘柄の入れ替えの場合、予備採用候補はパン・パシフィック・インターナシ