シッチェス・カタロニア国際映画祭などで上映された映画『Hundreds of Beavers（原題）』が、『FEVER ビーバー！』の邦題で4月17日に公開されることが決定。あわせて本予告とティザーポスターが公開された。 参考：『私がビーバーになる時』日本版声優として小手伸也が参加芳根京子との特別映像も 2022年のファンタスティック・フェストでのワールドプレミアを皮切りに、シッチ