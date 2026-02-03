（台北中央社）タレントのバービィー・スー（大S、徐熙媛）さんが逝去してから1年となり、夫のク・ジュンヨプ（具俊曄、DJ KOO）さんが設計を手掛けたスーさんの記念像の除幕式が2日、北部・新北市の金宝山墓地で開かれた。式典には妹でタレントの小S（シャオエス、徐熙娣）さんら家族の他、かつてドラマで共演したジェリー・イェン（言承旭）さんやショウ・ルオ（羅志祥）さんをはじめ、生前親交があった多くの芸能人が出席