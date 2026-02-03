ロサンゼルス・クリッパーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2026年2月3日（火）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 113 - 128 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第