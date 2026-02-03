バイエルンとフランス代表DFダヨ・ウパメカノの契約延長が近づいているようだ。ドイツメディア『キッカー』など複数メディアが報じている。ザルツブルク、RBライプツィヒとレッドブルグループで研鑽を積んだセンターバックは、2021年7月にバイエルンへ加入。圧倒的なアスリート能力を武器に、ここまで公式戦178試合に出場。今季もここまで26試合1ゴール1アシストの数字を残すなど、ブンデスリーガ首位チームのディフェンスライ