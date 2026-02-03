ヤマダデンキは、「TSUKUMO（ツクモ）」ブランドのゲーミングPC「G-GEAR」シリーズから、「AMD Ryzen 7 9850X3D プロセッサ」を搭載した最新ゲーミングPCを1月30日に発売した。CPUとGPUは、いずれも最新世代を採用。高負荷なゲームや映像処理においても、圧倒的なパフォーマンスを発揮する構成となっている。BTOによるカスタマイズが可能で、価格は89万9800円など。●ゲーミング性能を極限まで高めたCPUAMD Ryzen 7 9850X3Dは