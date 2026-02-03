シェフィールド・ユナイテッドは2日、マンチェスター・シティからイングランド代表MFカルヴィン・フィリップスがレンタル加入することを発表した。契約期間は2025−26シーズン終了までとなっている。現在30歳のK・フィリップスはボランチを主戦場とするプレーヤーで、2014−15シーズンにリーズでプロキャリアをスタートさせた。マルセロ・ビエルサ監督（現：ウルグアイ代表）のもとでブレイクし、プレミアリーグ復帰に貢献する