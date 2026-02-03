悲願のプレミアリーグ制覇を目指すアーセナルにとって大打撃だ。プレミア首位のアーセナルは２月２日、先のマンチェスター・ユナイテッド戦で負傷したスペイン代表のMFミケル・メリーノが右足を骨折したと発表した。今週中に手術を受ける予定で、長期の離脱となる。MFながら、時には最前線で起用され、高い得点力を発揮してきた貴重な戦力の離脱に、ファンからは次のような声が上がった。 「怪我マジ？」「骨折は痛すぎ