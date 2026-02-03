【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月15日のNHK BS『The Covers』にて、徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）を特集する『徳永英明ナイト！デビュー40周年SP』の放送が決定した。 ■徳永英明が『The Covers』で披露してきた名曲カバーを一挙公開 1月29日にNHK総合テレビで放送された『カバーズSP 80年代の歌姫特集』にもメインゲストとして出演し、話題を呼んだ徳永英明