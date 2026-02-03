愛知製鋼 [東証Ｐ] が2月3日後場(14:40)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比70.7％増の96.5億円に拡大し、通期計画の100億円に対する進捗率は96.6％に達し、4年平均の92.7％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比84.1％減の3.4億円に大きく落ち込む計算になる。