中部鋼鈑 [東証Ｐ] が2月3日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比72.5％減の9.7億円に大きく落ち込み、通期計画の26億円に対する進捗率は37.4％にとどまり、5年平均の86.4％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は16.2億円の黒字(前年同期は9.3億円の赤字)に浮上する計算になる。