ヤマト [東証Ｓ] が2月3日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比26.6％増の43.4億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の46億円→57億円(前期は52.8億円)に23.9％上方修正し、一転して7.9％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想