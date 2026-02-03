安田倉庫 [東証Ｐ] が2月3日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比48.3％増の30.5億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の33億円→60億円(前期は28億円)に81.8％上方修正し、増益率が17.8％増→2.1倍に拡大し、従来の6期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利