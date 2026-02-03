3日15時現在の日経平均株価は前日比2071.54円（3.93％）高の5万4726.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1391、値下がりは180、変わらずは23と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を437.21円押し上げている。次いで東エレク が188.52円、ＳＢＧ が166.06円、ファストリ が164.45円、ＴＤＫ が111.81円と続く。 マイナス寄与度は11.38円の押し下げ