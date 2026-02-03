佐藤恵允が今季副キャプテンを務めるFC東京は2月3日、明治安田J1百年構想リーグに向けてキャプテン、副キャプテンを発表した。DF室屋成がキャプテンに任命され、副キャプテンにMF高宇洋とMF佐藤恵允が就任。同日のトレーニング後、取材に応じた佐藤が副キャプテンに就いた経緯と、今季にかける思いを話した。24歳の副キャプテンが青赤を引っ張っていく。雲ひとつない青空の下で行われた3日のトレーニング。佐藤はウォーミング