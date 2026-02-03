【ワシントン＝淵上隆悠、リオデジャネイロ＝大月美佳】米国のトランプ政権が３日で攻撃から１か月となるベネズエラへの介入を強めている。中国やロシアの影響力排除に向けた要求や措置は繰り出す一方、ニコラス・マドゥロ大統領の拘束を受けた大統領選挙の実施時期は明示していない。ルビオ米国務長官は１月下旬の議会公聴会で、中露とイランを名指しし、「ベネズエラは世界にいる全ての競争相手や敵対者の活動拠点だった」と