女優の高橋ひとみ（64）が3日、自身のインスタグラムを更新。尊敬する女優との2ショットを公開した。舞台「千と千尋の神隠し」の韓国公演（芸術の殿堂・オペラハウス、3月22日まで）のためソウルに滞在中の高橋。同じ湯婆婆役を演じた夏木マリとの2ショットをアップした。「2月1日で夏木マリさん(マリーネ)が舞台『千と千尋の神隠し』千秋楽を迎えられました。お稽古から、韓国で芸術の殿堂オペラ劇場で憧れの夏木さんと湯婆