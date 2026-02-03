◇プロ野球・巨人春季キャンプ第1クール3日目(3日、宮崎)巨人のドラフト2位ルーキー田和廉投手が投球練習後インタビューに答えました。早稲田大学からドラフト2位指名を受けて巨人へ。ドラフト1位の竹丸和幸投手、3位の山城京平投手らと春季キャンプ1軍スタートとなりました。3日目を終えて、「自分のやりたいことがしっかりできている」と充実した表情で話す田和投手。具体的には変化球の精度や、プロの新球をキャッチャーに投げ